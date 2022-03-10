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Матч жизни Бензема. Реал Мадрид - ПСЖ 3:1. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

"Сливочные" эффектно прошли в четвертьфинал ЛЧ

Матч жизни Бензема. Реал Мадрид - ПСЖ 3:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Burak Akbulut/Anadolu Agency

Новина українською

После гола Килиана Мбаппе на "Бернабеу" показалось, что песенка "Реала" спета. 0:2 по сумме двух матчей - это очень серьезно. Но у Бензема было свое мнение на этот счет.

Его хет-трик во втором тайме и общекомандный порыв Мадрида, который буквально смял уже привычно безвольных парижан, сделали возможным самый эффектный камбэк текущей ЛЧ. Просто браво!

1/8 ЛЧ, ответный матч. "Реал Мадрид" - "ПСЖ" - 3:1

Голы: Бензема, 61, 76, 78 - Мбаппе, 39

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В статье: Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен (Париж)
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