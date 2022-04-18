Так выглядит характер. Севилья - Реал Мадрид 2:3. Видео голов и обзор матча
Лидер Примеры совершил выдающийся камбэк
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates
"Реал" безнадежно горел 0:2 после первого тайма, но, как и недавно с "Челси", нашел силы включиться и перевернуть игру.
Карло Анчелотти угадал с заменами - и Родриго, и Начо зажгли свои имена на табло. Победный же мяч забил, как обычно, Карим Бензема, которому в текущем сезоне нету равных не только в Испании, но, кажется, и во всей Европе.
32-й тур Примеры. "Севилья" - "Реал Мадрид" - 2:3
Голы: Ракитич, 21, Ламела, 25 - Родриго, 50, Начо, 82, Бензема, 90+1
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