Так выглядит характер. Севилья - Реал Мадрид 2:3. Видео голов и обзор матча

"Реал" безнадежно горел 0:2 после первого тайма, но, как и недавно с "Челси", нашел силы включиться и перевернуть игру.

Карло Анчелотти угадал с заменами - и Родриго, и Начо зажгли свои имена на табло. Победный же мяч забил, как обычно, Карим Бензема, которому в текущем сезоне нету равных не только в Испании, но, кажется, и во всей Европе.

32-й тур Примеры. "Севилья" - "Реал Мадрид" - 2:3

Голы: Ракитич, 21, Ламела, 25 - Родриго, 50, Начо, 82, Бензема, 90+1