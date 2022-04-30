Мбаппе есть, а характера нет. Страсбур - ПСЖ 3:3. Видео голов и обзор матча
Париж упустил победу, дважды пропустив в концовке
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Marcio Machado/Eurasia Sport Images
"ПСЖ" уже оформил чемпионство-2022, но играет при этом явно не по-чемпионски. Складывается ощущение, что команда Мануэля Пеллегрини вообще не держит удар.
"Страсбур" уступал в счете 1:3 до 75-й минуты, но затем пошел вперед - и "ПСЖ" оказался к этому не готов. Класс игроков не решает, если нет коллектива. Единственный козырь Парижа - Килиан Мбаппе; у него сегодня дежурные 2+1. А вот Лео Месси опять отходил 90 минут без голов, ассистов и даже пасов под удар.
35-й тур Лиги 1. "Страсбур" - "ПСЖ" - 3:3
Голы: Гамейро, 2, Верратти, 75 (автогол), Каси, 90+2 - Мбаппе, 23, 68, Хакими, 64
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