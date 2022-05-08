Каталонцы в ЛЧ. Бетис - Барселона 1:2. Видео голов и обзор матча
Альба порешал на 94-й минуте
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates
"Барселона" гарантировала себе место в следующем розыгрыше Лиги чемпионов, на последней добавленной минуте забив решающий гол "Бетису".
Матч выдался очень равным и непростым для обеих сторон; дело двигалось к ничьей, но против нее был Жорди Альба. Его пушечный удар с лету наверняка порадовал не только фанатов "Кулес", но и нейтральных зрителей - нечасто увидишь такую красоту.
35-й тур Примеры. "Бетис" - "Барселона" - 1:2
Голы: Бартра, 79 - Фати, 76, Альба, 90+4
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