Каталонцы в ЛЧ. Бетис - Барселона 1:2. Видео голов и обзор матча

"Барселона" гарантировала себе место в следующем розыгрыше Лиги чемпионов, на последней добавленной минуте забив решающий гол "Бетису".

Матч выдался очень равным и непростым для обеих сторон; дело двигалось к ничьей, но против нее был Жорди Альба. Его пушечный удар с лету наверняка порадовал не только фанатов "Кулес", но и нейтральных зрителей - нечасто увидишь такую красоту.

35-й тур Примеры. "Бетис" - "Барселона" - 1:2

Голы: Бартра, 79 - Фати, 76, Альба, 90+4