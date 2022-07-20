В форме только Месси: ПСЖ с трудом обыграл Кавасаки в японском турне
Пришлось попотеть
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Kyodo News
"ПСЖ" в непростом спарринге одолел одного из лидеров японской J-Лиги "Кавасаки Фронтале" благодаря Лео Месси. 35-летний аргентинец забил сам и разогнал атаку перед вторым голом.
В остальном парижане выглядели тяжеловато - видно, что команда находится под большими нагрузками. Также не хватало креатива в центре, где травмированы и Леандро Паредес, и Марко Верратти.
ТМ. Токио. "Японский национальный стадион"
"ПСЖ" - "Кавасаки Фронтале" - 2:1
Голы: Месси, 32, Калимуэндо, 58 - Ямамура, 84
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