В форме только Месси: ПСЖ с трудом обыграл Кавасаки в японском турне

"ПСЖ" в непростом спарринге одолел одного из лидеров японской J-Лиги "Кавасаки Фронтале" благодаря Лео Месси. 35-летний аргентинец забил сам и разогнал атаку перед вторым голом.

В остальном парижане выглядели тяжеловато - видно, что команда находится под большими нагрузками. Также не хватало креатива в центре, где травмированы и Леандро Паредес, и Марко Верратти.

ТМ. Токио. "Японский национальный стадион"

"ПСЖ" - "Кавасаки Фронтале" - 2:1

Голы: Месси, 32, Калимуэндо, 58 - Ямамура, 84