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В форме только Месси: ПСЖ с трудом обыграл Кавасаки в японском турне

Зарубежные
(1 голосов)

Пришлось попотеть

В форме только Месси: ПСЖ с трудом обыграл Кавасаки в японском турне

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Kyodo News

Новина українською

"ПСЖ" в непростом спарринге одолел одного из лидеров японской J-Лиги "Кавасаки Фронтале" благодаря Лео Месси. 35-летний аргентинец забил сам и разогнал атаку перед вторым голом.

В остальном парижане выглядели тяжеловато - видно, что команда находится под большими нагрузками. Также не хватало креатива в центре, где травмированы и Леандро Паредес, и Марко Верратти.

ТМ. Токио. "Японский национальный стадион"

"ПСЖ" - "Кавасаки Фронтале" - 2:1

Голы: Месси, 32, Калимуэндо, 58 - Ямамура, 84

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В статье: Пари Сен-Жермен (Париж)
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