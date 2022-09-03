Мог быть и разгром. Реал Мадрид - Бетис 2:1. Видео голов и обзор матча
"Сливочные" идут без ошибок в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle
"Реал" добыл четвертую победу в четырех турах Ла Лиги, одолев крайне неудобный для себя "Бетис".
Гости играли без травмированных Карвалью и Фекира, и их контратаки оставляли желать лучшего, зато с самоотдачей в защите все было в порядке. Именно за счет ее "Бетис" и держался в матче, пока "Реал" создавал и упускал один момент за другим.
4-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал Мадрид" - "Бетис" - 2:1
Голы: Винисиус, 9, Родриго, 65 - Каналес, 17
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