Потерю Бензема не заметили. Селтик - Реал Мадрид 0:3. Видео голов и обзор матча
Защиту титула начали с разгрома
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Andrew Milligan/PA Images
Действующий победитель Лиги чемпионов "Реал" в первом матче нового розыгрыша на опыте разбил "Селтик". "Сливочные" переждали стартовый натиск "Кельтов", а после перерыва разорвали их на контратаках.
По ходу первого тайма травму получил лучший бомбардир Мадрида Карим Бензема, но команда справилась и без него. Винисиус и Модрич - традиционные авторы голов "Реала", а вот мяч от Эдена Азара - приятный сюрприз для фанов "Сливочных". Оказывается, бельгиец не забыл, как играть футбол!
1-й тур Лиги чемпионов. Глазго. "Селтик-Парк"
"Селтик" - "Реал Мадрид" - 0:3
Голы: Винисиус, 56, Модрич, 60, Азар, 77
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