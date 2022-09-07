Потерю Бензема не заметили. Селтик - Реал Мадрид 0:3. Видео голов и обзор матча

Действующий победитель Лиги чемпионов "Реал" в первом матче нового розыгрыша на опыте разбил "Селтик". "Сливочные" переждали стартовый натиск "Кельтов", а после перерыва разорвали их на контратаках.

По ходу первого тайма травму получил лучший бомбардир Мадрида Карим Бензема, но команда справилась и без него. Винисиус и Модрич - традиционные авторы голов "Реала", а вот мяч от Эдена Азара - приятный сюрприз для фанов "Сливочных". Оказывается, бельгиец не забыл, как играть футбол!

1-й тур Лиги чемпионов. Глазго. "Селтик-Парк"

"Селтик" - "Реал Мадрид" - 0:3

Голы: Винисиус, 56, Модрич, 60, Азар, 77