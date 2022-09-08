Театр одного актера. Цюрих - Арсенал 1:2. Видео голов и обзор матча
"Канониры" с запасом берут три очка
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Stuart MacFarlane/Arsenal FC
Эдди Нкетиа сегодня выдал какой-то невероятный матч. Сперва он идеальным пасом вывел на гол Маркиньоса, затем привез на свои ворота пенальти, а во втором тайме ударом головой принес "Канонирам" победу.
Наш Александр Зинченко появился на поле минут за 20 до конца вместе с Эдегором, Жезусом и Сакой. Артета дал им отдохнуть, явно держа в уме воскресный матч с "Эвертоном". Ну, а "Цюрих" и полурезерв одолел - кто бы сомневался.
1-й тур ЛЕ. Санкт-Галлен. "Кибунпарк"
"Цюрих" - "Арсенал" - 1:2
Голы: Крюэзю, 44 (с пенальти) - Маркиньос, 16, Нкетиа, 62
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