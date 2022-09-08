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Театр одного актера. Цюрих - Арсенал 1:2. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

"Канониры" с запасом берут три очка

Театр одного актера. Цюрих - Арсенал 1:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Stuart MacFarlane/Arsenal FC

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Эдди Нкетиа сегодня выдал какой-то невероятный матч. Сперва он идеальным пасом вывел на гол Маркиньоса, затем привез на свои ворота пенальти, а во втором тайме ударом головой принес "Канонирам" победу.

Наш Александр Зинченко появился на поле минут за 20 до конца вместе с Эдегором, Жезусом и Сакой. Артета дал им отдохнуть, явно держа в уме воскресный матч с "Эвертоном". Ну, а "Цюрих" и полурезерв одолел - кто бы сомневался.

1-й тур ЛЕ. Санкт-Галлен. "Кибунпарк"

"Цюрих" - "Арсенал" - 1:2

Голы: Крюэзю, 44 (с пенальти) - Маркиньос, 16, Нкетиа, 62

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В статье: Арсенал (Лондон) Цюрих Эдвард Нкетиа
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