Театр одного актера. Цюрих - Арсенал 1:2. Видео голов и обзор матча

Эдди Нкетиа сегодня выдал какой-то невероятный матч. Сперва он идеальным пасом вывел на гол Маркиньоса, затем привез на свои ворота пенальти, а во втором тайме ударом головой принес "Канонирам" победу.

Наш Александр Зинченко появился на поле минут за 20 до конца вместе с Эдегором, Жезусом и Сакой. Артета дал им отдохнуть, явно держа в уме воскресный матч с "Эвертоном". Ну, а "Цюрих" и полурезерв одолел - кто бы сомневался.

1-й тур ЛЕ. Санкт-Галлен. "Кибунпарк"

"Цюрих" - "Арсенал" - 1:2

Голы: Крюэзю, 44 (с пенальти) - Маркиньос, 16, Нкетиа, 62