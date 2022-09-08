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Моуриньо, ты как? Лудогорец - Рома 2:1. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Громкая сенсация в ЛЕ

Моуриньо, ты как? Лудогорец - Рома 2:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Borislav Troshev/Anadolu Agency

Новина українською

"Рома" после 0:4 в прошлом туре Серии А от "Удинезе" умудрилась проиграть еще и "Лудогорцу". Болгары дважды прошили центр обороны "Волков" в концовке встречи.

Жозе Моуриньо прав - у его команды было куда больше шансов отличиться, а соперник реализовал почти все, что создал. Тем не менее, оправданиями в футболе устлана дорога только к отставке. В себя надо приходить "Роме" и побыстрее.

1-й тур ЛЕ. Разград. "Лудогорец"

"Лудогорец" - "Рома" - 2:1

Голы: Каули, 72, Нонато, 88 - Шомуродов, 86

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В статье: Рома (Рим) Лудогорец (Разград)
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