Моуриньо, ты как? Лудогорец - Рома 2:1. Видео голов и обзор матча
Громкая сенсация в ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Borislav Troshev/Anadolu Agency
"Рома" после 0:4 в прошлом туре Серии А от "Удинезе" умудрилась проиграть еще и "Лудогорцу". Болгары дважды прошили центр обороны "Волков" в концовке встречи.
Жозе Моуриньо прав - у его команды было куда больше шансов отличиться, а соперник реализовал почти все, что создал. Тем не менее, оправданиями в футболе устлана дорога только к отставке. В себя надо приходить "Роме" и побыстрее.
1-й тур ЛЕ. Разград. "Лудогорец"
"Лудогорец" - "Рома" - 2:1
Голы: Каули, 72, Нонато, 88 - Шомуродов, 86
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