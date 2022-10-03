Бензема и Лунин - антигерои. Реал Мадрид - Осасуна 1:1. Видео голов и обзор матча
Первая осечка "Сливочных" в новом сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle
"Реал" впервые не победил в сезоне-2022/23 после 9 подряд успехов. "Осасуне" очевидно помогли травмы Луки Модрича и Тибо Куртуа, равноценно заменить которых Мадрид не смог.
Жаль, но эта ремарка касается украинца - это Андрей Лунин не воспользовался шансом и пропустил необязательный гол. Впрочем, и без него "Реал" тоже напортачил - даже опытнейший Бензема с пенальти пробил в перекладину!
7-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал Мадрид" - "Осасуна" - 1:1
Голы: Винисиус, 42 - Кике, 50
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