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Ярмоленко отметился еще одной идеальной передачей в ОАЭ. Все закончилось автоголом

Зарубежные
(1 голосов)

Украинец демонстрирует класс

Ярмоленко отметился еще одной идеальной передачей в ОАЭ. Все закончилось автоголом

Фото: UAF

Новина українською

Андрей Ярмоленко продолжает покорять ОАЭ и тащить за собой "Аль-Айн".

В 8-м туре местного чемпионата украинец уже на 10-й минуте вынудил капитулировать защиту "Шабаб Аль-Ахли" одной диагональной передачей. Это должен был быть ассист, но ужасное завершение от партнера все испортило. Впрочем, и автогол - тоже гол.

Всего на счету Ярмоленко уже 3 гола и 4 ассиста за "Аль-Айн" в 7 матча текущего сезона.

В поединке "Аль-Айна" и "Шабаб Аль-Ахли" идет перерыв. Счет пока равный 1:1.

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В статье: Андрей Ярмоленко Аль-Айн (ОАЭ)
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