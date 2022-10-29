Ярмоленко отметился еще одной идеальной передачей в ОАЭ. Все закончилось автоголом

Андрей Ярмоленко продолжает покорять ОАЭ и тащить за собой "Аль-Айн".

В 8-м туре местного чемпионата украинец уже на 10-й минуте вынудил капитулировать защиту "Шабаб Аль-Ахли" одной диагональной передачей. Это должен был быть ассист, но ужасное завершение от партнера все испортило. Впрочем, и автогол - тоже гол.

Всего на счету Ярмоленко уже 3 гола и 4 ассиста за "Аль-Айн" в 7 матча текущего сезона.

В поединке "Аль-Айна" и "Шабаб Аль-Ахли" идет перерыв. Счет пока равный 1:1.