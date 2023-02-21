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Пенальти не реализовали, но все-таки вышли вперед. Наполи забил Айнтрахту. ВИДЕО

Видео
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Все-таки Неаполь забил

Пенальти не реализовали, но все-таки вышли вперед. Наполи забил Айнтрахту. ВИДЕО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Франкфуртский Айнтрахт играет первый, домашний матч 1/8 финала Лиги чемпионов с Наполи.

Поединок, несмотря на соседнюю вывеску (Ливерпуль - Реал) проходит довольно интересно.

Наполи владеет преимуществом, но Айнтрахт уверенно сопротивляется.

Так, на 36-й минуте Наполи не реализовал пенальти – Трапп вытянул удар Кварацхелии.

Впрочем, уже через 4 минуты Наполи все-таки вышел вперед. После потери в центре поля Лассано промчался по флангу и выдал в ногу Осимхена!

1:0 к концовке первого тайма!

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В статье: Наполи (Неаполь) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
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