Пенальти не реализовали, но все-таки вышли вперед. Наполи забил Айнтрахту. ВИДЕО
Все-таки Неаполь забил
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Франкфуртский Айнтрахт играет первый, домашний матч 1/8 финала Лиги чемпионов с Наполи.
Поединок, несмотря на соседнюю вывеску (Ливерпуль - Реал) проходит довольно интересно.
Наполи владеет преимуществом, но Айнтрахт уверенно сопротивляется.
Так, на 36-й минуте Наполи не реализовал пенальти – Трапп вытянул удар Кварацхелии.
Впрочем, уже через 4 минуты Наполи все-таки вышел вперед. После потери в центре поля Лассано промчался по флангу и выдал в ногу Осимхена!
1:0 к концовке первого тайма!
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