Феерия Роналду. Видео, как Аль-Наср разгромил соперника благодаря хет-трику португальца
Дамак - Аль-Наср ⋉ 0:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 25.02.2023 ⋇ Чемпионат Саудовской Аравии на UA-Футбол
Фото - Ан-Наср / автор невідомий
В чемпионате Саудовской Аравии "Аль-Наср" не оставил шансов команде "Дамак". Счет встречи – 3:0 в пользу команды Криштиану Роналду. Все три гола были забиты до перерыва.
Примечательно, что все три организовал Криштиану Роналду. Сначала португалец реализовал пенальти, а затем дважды забил из игры.
Эти голы стали шестым, седьмым и восьмым точными ударами Роналду в чемпионате Саудовской Аравии. Также на его счету две голевые передачи.
Смотрите, как португалец оформил хет-трик, в видеообзоре матча.
"Дамак" - "Аль-Наср" 0:3
Голы: Криштиану Роналду (пен.) 18, Криштиану Роналду 23, Криштиану Роналду 44
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