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Пощекотали нервы. ПСЖ - Нант 4:2. Видео голов и обзор матча

Видео
(2 голосов)

Месси и Мбаппе снова забили

Пощекотали нервы. ПСЖ - Нант 4:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Xavier Laine

Новина українською

"ПСЖ" на всех парах приближается к чемпионству, и по дороге к нему не без приключений был обыгран "Нант". По ходу матча Париж вел 2:0, но на время позволил аутсайдеру сравнять счет!

Месси и Мбаппе опять забили по голу - и их отличная форма точно не осталась не замеченной "Баварией", с которой "ПСЖ" уже в среду поборется за выход в четвертьфинал ЛЧ.

26-й тур Лиги 1. Париж. "Парк де Пренс"

"ПСЖ" - "Нант" - 4:2

Голы: Месси, 12, Хаджам, 17 (автогол), Данилу, 60, Мбаппе, 90+2 - Блас, 31, Ганаго, 38

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В статье: Нант Пари Сен-Жермен (Париж)
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