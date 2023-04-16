У Цыганкова сильные партнеры. Жирона - Эльче 2:0. Видео голов и обзор матча

"Жирона" без нервов и вариантов победила "Эльче", умно отдав гостям инициативу и сыграв на контратаках.

Наш Виктор Цыганков вышел из тени только под конец матча, когда его перестали накрывать персонально, но у "Жироны" и без него есть кому делать результат. Серьезный коллектив; неудивительно, что идет 9-м в Ла Лиге.

29-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" - "Эльче" - 2:0

Голы: Кастельянос, 45, Ромеу, 70