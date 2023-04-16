У Цыганкова сильные партнеры. Жирона - Эльче 2:0. Видео голов и обзор матча
Победа на классе
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eric Alonso
"Жирона" без нервов и вариантов победила "Эльче", умно отдав гостям инициативу и сыграв на контратаках.
Наш Виктор Цыганков вышел из тени только под конец матча, когда его перестали накрывать персонально, но у "Жироны" и без него есть кому делать результат. Серьезный коллектив; неудивительно, что идет 9-м в Ла Лиге.
29-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"
"Жирона" - "Эльче" - 2:0
Голы: Кастельянос, 45, Ромеу, 70
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Мудрик: Когда во втором тайме мы начали играть, было уже поздно
- Мудрик впервые провел за Челси все 90 минут. ВИДЕО действий украинца в матче против Брайтона
- Безумный матч в Ужгороде, поражение Днепра-1, ассист Мудрика. Главные новости за 15 апреля
- Итальянская история. Милан – Наполи 1:0. Видео гола и обзор матча
- Красотка дня. Волейболистка, которая вынуждена была завершить карьеру из-за откровенных фото. ФОТО
- Сексуальная медсестра и модель нижнего белья предлагает свои услуги дортмундской Боруссии. ФОТО
Новости по теме
- 09:40 Украинские Гранды приедут во Львов, Заря vs Днепр-1, Мудрик встретит Де Дзерби. Расписание футбола на выходные
- 20:15 Зарубежные СМИ: Барселона хочет продать Фати. Клуб не устраивают заявления его отца
- 07:24 Зарубежные Ротань наконец-то победил, Мудрик не использовал шанс. Главные новости за 1 апреля
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн