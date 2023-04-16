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У Цыганкова сильные партнеры. Жирона - Эльче 2:0. Видео голов и обзор матча

Видео
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Победа на классе

У Цыганкова сильные партнеры. Жирона - Эльче 2:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eric Alonso

Новина українською

"Жирона" без нервов и вариантов победила "Эльче", умно отдав гостям инициативу и сыграв на контратаках.

Наш Виктор Цыганков вышел из тени только под конец матча, когда его перестали накрывать персонально, но у "Жироны" и без него есть кому делать результат. Серьезный коллектив; неудивительно, что идет 9-м в Ла Лиге.

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"Жирона" - "Эльче" - 2:0

Голы: Кастельянос, 45, Ромеу, 70

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