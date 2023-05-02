Цыганков снова ассистирует. Севилья - Жирона 0:2. Видео голов и обзор матча
Цыганков снова ассистирует. Севилья - Жирона 0:2. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago
"Жирона" после "Реала" одолела еще и "Севилью", которая до сегодня вообще не проигрывала под руководством Хосе Луиса Мендилибара.
Плотная защита, контратаки и бенефис вратаря - вот секрет успеха каталонцев. Нам же приятно, что при втором голе ассистировал Кастельяносу Виктор Цыганкова - это же 4-й ассист украинца в Ла Лиге!
32-й тур Примеры. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"
"Севилья" - "Жирона" - 0:2
Голы: Хуанпе, 23, Кастельянос, 55
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