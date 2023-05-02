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Цыганков снова ассистирует. Севилья - Жирона 0:2. Видео голов и обзор матча

Видео
(1 голосов)

Цыганков снова ассистирует. Севилья - Жирона 0:2. Видео голов и обзор матча

Цыганков снова ассистирует. Севилья - Жирона 0:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago

Новина українською

"Жирона" после "Реала" одолела еще и "Севилью", которая до сегодня вообще не проигрывала под руководством Хосе Луиса Мендилибара.

Плотная защита, контратаки и бенефис вратаря - вот секрет успеха каталонцев. Нам же приятно, что при втором голе ассистировал Кастельяносу Виктор Цыганкова - это же 4-й ассист украинца в Ла Лиге!

32-й тур Примеры. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Жирона" - 0:2

Голы: Хуанпе, 23, Кастельянос, 55

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В статье: Севилья Виктор Цыганков Жирона
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