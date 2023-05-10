Игры разума. Реал - Манчестер Сити 1:1. Видео голов и обзор матча

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов Реал в Мадриде принимал Манчестер Сити.

Гости увереннее начали поединок, но хозяева постепенно отжали инициативу, а в концовке тайма Винисиус открыл счет классным ударом из-за пределов штарфной.

После перерыва команды продолжали играть в тактические игры "отдай инициативу сопернику", ив этой воде свой шанс словил Сити – после контры Де Брюйне хлестко и неотразимо пробил Куртуа.

1:1. Разборки в этой паре переносятся на ответный матч.

Реал - Манчестер Сити 1:1

Голы: Винисиус (36) - Де Брюйне (67)

Обзор матча:

Гол Винисиуса:

Гол Де Брюйне: