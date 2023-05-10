Игры разума. Реал - Манчестер Сити 1:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
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В первом полуфинальном матче
Гости увереннее начали поединок, но хозяева постепенно отжали инициативу, а в концовке тайма Винисиус открыл счет классным ударом из-за пределов штарфной.
После перерыва команды продолжали играть в тактические игры "отдай инициативу сопернику", ив этой воде свой шанс словил Сити – после контры Де Брюйне хлестко и неотразимо пробил Куртуа.
1:1. Разборки в этой паре переносятся на ответный матч.
Реал - Манчестер Сити 1:1
Голы: Винисиус (36) - Де Брюйне (67)
Обзор матча:
Гол Винисиуса:
Гол Де Брюйне:
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