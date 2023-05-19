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Молотобойцы в финале. АЗ - Вест Хэм 0:1. Видео гола и обзор матча

Видео
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Чудеса от аутсайдера АПЛ

Молотобойцы в финале. АЗ - Вест Хэм 0:1. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: NESimages/Geert van Erven/DeFodi Images

Новина українською

"Вест Хэм" вышел в финал Лиги конференций, повторно доказав преимущество над "АЗ Алкмаар". Англичане отдали мяч, но были острее, создавали лучшие шансы.

Такая уверенность поражает, ведь "Молотобойцы" в АПЛ идут лишь 15-ми, а в Европе не сражались за трофеи с далекого 1976 года, когда уступили "Андерлехту" 2:4 в финале Кубка обладателей кубков.

Лига конференций. Алкмаар. "АФАС Стэдиум"

"АЗ Алкмаар" - "Вест Хэм" - 0:1

Гол: Форнальс, 90+4

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В статье: АЗ (Алкмаар) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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