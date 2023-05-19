Молотобойцы в финале. АЗ - Вест Хэм 0:1. Видео гола и обзор матча
Чудеса от аутсайдера АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: NESimages/Geert van Erven/DeFodi Images
"Вест Хэм" вышел в финал Лиги конференций, повторно доказав преимущество над "АЗ Алкмаар". Англичане отдали мяч, но были острее, создавали лучшие шансы.
Такая уверенность поражает, ведь "Молотобойцы" в АПЛ идут лишь 15-ми, а в Европе не сражались за трофеи с далекого 1976 года, когда уступили "Андерлехту" 2:4 в финале Кубка обладателей кубков.
Лига конференций. Алкмаар. "АФАС Стэдиум"
"АЗ Алкмаар" - "Вест Хэм" - 0:1
Гол: Форнальс, 90+4
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