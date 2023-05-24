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Чемпион снова провалился. Вальядолид - Барселона 3:1. Видео голов и обзор матча

Видео
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Каталонцы не похожи на себя

Чемпион снова провалился. Вальядолид - Барселона 3:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto

Новина українською

"Барселона" после поражения от "Реала Сосьедад" (1:2) уступила еще и "Вальядолиду", причем здесь имела все шансы проиграть разгромно, будь "Пусела" чуть точнее.

Понятно, что команда Хави уже чемпион, но такое отношение ее не красит. Тем временем у "Вальядолида" своя драма - сегодняшние три очка могут оставить его в элите еще на год.

36-й тур Примеры. Вальядолид. "Хосе Соррилья"

"Вальядолид" - "Барселона" - 3:1

Голы: Кристенсен, 2 (автогол), Ларин, 22 (с пенальти), Плата, 73 - Левандовский, 84

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В статье: Вальядолид Барселона
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