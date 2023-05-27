Родриго растет. Севилья - Реал Мадрид 1:2. Видео голов и обзор матча

"Севилья" быстро повела в счете против "Реала", но тот сумел остановить напор хозяев и перевернуть игру.

Вторую неделю кряду "Сливочных" повел за собой молодой Родриго, который в отсутствие Бензема и Винисиуса забил два изящных, истинно бразильских гола. Растет парень!

37-й тур Примеры. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Реал Мадрид" - 1:2

Голы: Рафа Мир, 3 - Родриго, 29, 69