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Родриго растет. Севилья - Реал Мадрид 1:2. Видео голов и обзор матча

Видео
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"Сливочные" показали характер

Родриго растет. Севилья - Реал Мадрид 1:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago

Новина українською

"Севилья" быстро повела в счете против "Реала", но тот сумел остановить напор хозяев и перевернуть игру.

Вторую неделю кряду "Сливочных" повел за собой молодой Родриго, который в отсутствие Бензема и Винисиуса забил два изящных, истинно бразильских гола. Растет парень!

37-й тур Примеры. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Реал Мадрид" - 1:2

Голы: Рафа Мир, 3 - Родриго, 29, 69

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В статье: Родриго Реал (Мадрид) Севилья
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