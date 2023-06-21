Нечто из области фантастики. Молдова - Польша 3:2. Видео голов и обзор матча
Молдаване отыгрались с 0:2!
Фото: sport.pl
Это наверняка самая большая сенсация этого международного окна. 171-я в рейтинге ФИФА Молдова отыграла два мяча и победила Польшу, игравшую сильнейшим составом!
Левандовский, Зелинский, Милик и компания не справились с бомбардиром "Бейтара" Ионом Никулеску и защитником "Александрии" Владом Бабогло. Вы можете в это поверить?!
4-й тур отбора на Евро. Кишинев. "Зимбру"
Молдова - Польша - 3:2
Голы: Николаеску, 48, 79, Бабогло, 85 - Милик, 12, Левандовский, 34
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