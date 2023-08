Гениальный хитрец: Месси забил за Майами со штрафного, нарушив правила

Лионель Месси буквально взорвал МЛС после переезда в Майами. Все удается легенде - и в том числе маленькие хитрости.

Так, при выполнении решающего штрафного удара в ворота "Далласа" 36-летний аргентинец умудрился подвинуть мяч примерно на метр, пока арбитр стоял к нему спиной. На повторах хитрость выглядит очевидной, но на поле даже соперники ничего не заподозрили.

Конечно, так делать запрещено, но с другой стороны, это лишь 1% гола. Остальные 99% - это мастерство Лео. Вы только взгляните на эту подкрутку!

The keeper never stood a chance against Leo Messi's free kick ????



(via @MLS)pic.twitter.com/Hx8n8XQJnU