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Гениальный хитрец: Месси забил за Майами со штрафного, нарушив правила

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Гениальный хитрец: Месси забил за Майами со штрафного, нарушив правила

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Bierens de Haan

Новина українською

Лионель Месси буквально взорвал МЛС после переезда в Майами. Все удается легенде - и в том числе маленькие хитрости.

Так, при выполнении решающего штрафного удара в ворота "Далласа" 36-летний аргентинец умудрился подвинуть мяч примерно на метр, пока арбитр стоял к нему спиной. На повторах хитрость выглядит очевидной, но на поле даже соперники ничего не заподозрили.

Конечно, так делать запрещено, но с другой стороны, это лишь 1% гола. Остальные 99% - это мастерство Лео. Вы только взгляните на эту подкрутку!

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Комментарии (1)
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Justise (Львів)
08.08.2023 в 15:43
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