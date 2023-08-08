Гениальный хитрец: Месси забил за Майами со штрафного, нарушив правила
Никто ничего не заметил
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Bierens de Haan
Лионель Месси буквально взорвал МЛС после переезда в Майами. Все удается легенде - и в том числе маленькие хитрости.
Так, при выполнении решающего штрафного удара в ворота "Далласа" 36-летний аргентинец умудрился подвинуть мяч примерно на метр, пока арбитр стоял к нему спиной. На повторах хитрость выглядит очевидной, но на поле даже соперники ничего не заподозрили.
Detalles del mejor de todos los tiempos. pic.twitter.com/WpePv3dKD4— Messismo (@Messismo10) August 8, 2023
Конечно, так делать запрещено, но с другой стороны, это лишь 1% гола. Остальные 99% - это мастерство Лео. Вы только взгляните на эту подкрутку!
The keeper never stood a chance against Leo Messi's free kick ????— B/R Football (@brfootball) August 7, 2023
(via @MLS)pic.twitter.com/Hx8n8XQJnU
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