А это точно Симеоне? Райо Вальекано - Атлетико 0:7. Видео голов и обзор матча
Исторический разгром от "Матрасников"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto
"Атлетико" растоптал "Райо Вальекано" на его же поле. Все удавалось гостям - и позиционные атаки, и прострелы, и продвижение мяча в одно касание. Хозяева не успевали головами крутить.
Эта победа стала крупнейшей для "Матрасников" на выезде в Ла Лиге за всю историю турнира, а это 95 лет. Ну, и еще это заявление об амбициях, конечно - команда Диего Симеоне явно намерена вернуть титул на "Метрополитано".
3-й тур Примеры. Мадрид. "Эстадио де Вальекас"
"Райо Вальекано" - "Атлетико" - 0:7
Голы: Гризманн, 2, Депай, 16, Молина, 36, Мората, 73, 84, Корреа, 79, Льоренте, 86
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