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Дверь в ЛЧ выбита с ноги. ПСВ - Рейнджерс 5:1. Видео голов и обзор матча

Видео
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Одна команда явно сильнее другой

Дверь в ЛЧ выбита с ноги. ПСВ - Рейнджерс 5:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: ANP

Новина українською

2:2 в Глазго, как выяснилось, вовсе не означали интригу в противостоянии. Дома ПСВ легко растоптал соперника, расчистив дорогу в групповой раунд ЛЧ.

Герои матча - хавбек Исмаэль Сайбари и форвард Люк де Йонг: у первого в активе дубль, у второго - гол и результативная передача.

Плей-офф раунд квалификации ЛЧ. Эйндховен. "Филипс"

ПСВ - "Рейнджерс" - 5:1

Голы: Сайбари, 35, 53, де Йонг, 66, Веерман, 78, Голдсон, 81 (автогол) - Таварнье, 64

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В статье: Рейнджерс (Глазго) ПСВ (Эйндховен)
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