Дверь в ЛЧ выбита с ноги. ПСВ - Рейнджерс 5:1. Видео голов и обзор матча

2:2 в Глазго, как выяснилось, вовсе не означали интригу в противостоянии. Дома ПСВ легко растоптал соперника, расчистив дорогу в групповой раунд ЛЧ.

Герои матча - хавбек Исмаэль Сайбари и форвард Люк де Йонг: у первого в активе дубль, у второго - гол и результативная передача.

Плей-офф раунд квалификации ЛЧ. Эйндховен. "Филипс"

ПСВ - "Рейнджерс" - 5:1

Голы: Сайбари, 35, 53, де Йонг, 66, Веерман, 78, Голдсон, 81 (автогол) - Таварнье, 64