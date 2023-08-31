Кочергин в ЛЧ не сыграет. Копенгаген - Ракув 1:1. Видео голов и обзор матча
Сенсации не произошло
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Lars Ronbog / FrontZoneSport
"Ракув" после домашнего поражения 0:1 дал серьезный бой "Копенгагену" на его поле, но добился только ничьей, а значит в групповом раунде Лиги чемпионов сыграют датчане.
Наш Владислав Кочергин вышел в старте поляков и отбегал 76 минут до замены, но на результат повлиять не сумел.
Плей-офф раунд квалификации ЛЧ. Копенгаген. "Паркен"
"Копенгаген" - "Ракув" - 1:1
Голы: Вавро, 35 - Зволинский, 87
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