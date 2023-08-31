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Кочергин в ЛЧ не сыграет. Копенгаген - Ракув 1:1. Видео голов и обзор матча

Видео
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Кочергин в ЛЧ не сыграет. Копенгаген - Ракув 1:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Lars Ronbog / FrontZoneSport

Новина українською

"Ракув" после домашнего поражения 0:1 дал серьезный бой "Копенгагену" на его поле, но добился только ничьей, а значит в групповом раунде Лиги чемпионов сыграют датчане.

Наш Владислав Кочергин вышел в старте поляков и отбегал 76 минут до замены, но на результат повлиять не сумел.

Плей-офф раунд квалификации ЛЧ. Копенгаген. "Паркен"

"Копенгаген" - "Ракув" - 1:1

Голы: Вавро, 35 - Зволинский, 87

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В статье: Копенгаген Ракув (Ченстохова)
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