Кочергин в ЛЧ не сыграет. Копенгаген - Ракув 1:1. Видео голов и обзор матча

"Ракув" после домашнего поражения 0:1 дал серьезный бой "Копенгагену" на его поле, но добился только ничьей, а значит в групповом раунде Лиги чемпионов сыграют датчане.

Наш Владислав Кочергин вышел в старте поляков и отбегал 76 минут до замены, но на результат повлиять не сумел.

Плей-офф раунд квалификации ЛЧ. Копенгаген. "Паркен"

"Копенгаген" - "Ракув" - 1:1

Голы: Вавро, 35 - Зволинский, 87