Испанию не подпустили. Кипр - Шотландия 0:3. Видео голов и обзор матча
"Скотты" выдают идеальный цикл
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ryan Pierse
Давным-давно шотландцы не радуют на уровне сборных, но текущий отбор им удается на 120%. Вдумайтесь - в пяти турах у "Скоттов" пять побед! Даже Испания отстала!
На Кипре Шотландию повели за собой ее лидеры - Скотт Мактоминей из "МЮ" и Джон Макгинн из "Астон Виллы". У каждого в активе по голу и ассисту, и этого хватило для комфортного счета и сохранения лидерства в группе.
5-й тур отбора на Евро-2024. Ларнака. "Георгиос Карапатакис"
Кипр - Шотландия - 0:3
Голы: Мактоминей, 6, Портеус, 16, Макгинн, 30
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