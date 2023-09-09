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Испанию не подпустили. Кипр - Шотландия 0:3. Видео голов и обзор матча

Видео
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"Скотты" выдают идеальный цикл

Испанию не подпустили. Кипр - Шотландия 0:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ryan Pierse

Новина українською

Давным-давно шотландцы не радуют на уровне сборных, но текущий отбор им удается на 120%. Вдумайтесь - в пяти турах у "Скоттов" пять побед! Даже Испания отстала!

На Кипре Шотландию повели за собой ее лидеры - Скотт Мактоминей из "МЮ" и Джон Макгинн из "Астон Виллы". У каждого в активе по голу и ассисту, и этого хватило для комфортного счета и сохранения лидерства в группе.

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Кипр - Шотландия - 0:3

Голы: Мактоминей, 6, Портеус, 16, Макгинн, 30

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В статье: Кипр Шотландия
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