Ничья в пользу Украины. Северная Македония - Италия 1:1. Видео голов и обзор матча
Конкуренты оступились
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Claudio Villa
Италия ехала Скопье явным фаворитом, но поздний гол со штрафного от Эниса Барди перечеркнул все старания "Скуадры Адзурры".
После этой ничьи на второе место в группе вышла Украина, и это значит, что в очном матче с командой Сергея Реброва итальянцев устроит только победа. Неожиданный, но приятный для нас поворот.
5-й тур отбора на Евро-2024. Скопье. "Тоше Проески"
Северная Македония - Италия - 1:1
Голы: Барди, 81 - Иммобиле, 47
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