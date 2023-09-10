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Ничья в пользу Украины. Северная Македония - Италия 1:1. Видео голов и обзор матча

Видео
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Конкуренты оступились

Ничья в пользу Украины. Северная Македония - Италия 1:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Claudio Villa

Новина українською

Италия ехала Скопье явным фаворитом, но поздний гол со штрафного от Эниса Барди перечеркнул все старания "Скуадры Адзурры".

После этой ничьи на второе место в группе вышла Украина, и это значит, что в очном матче с командой Сергея Реброва итальянцев устроит только победа. Неожиданный, но приятный для нас поворот.

5-й тур отбора на Евро-2024. Скопье. "Тоше Проески"

Северная Македония - Италия - 1:1

Голы: Барди, 81 - Иммобиле, 47

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В статье: Италия Северная Македония
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