Ничья в пользу Украины. Северная Македония - Италия 1:1. Видео голов и обзор матча

Италия ехала Скопье явным фаворитом, но поздний гол со штрафного от Эниса Барди перечеркнул все старания "Скуадры Адзурры".

После этой ничьи на второе место в группе вышла Украина, и это значит, что в очном матче с командой Сергея Реброва итальянцев устроит только победа. Неожиданный, но приятный для нас поворот.

5-й тур отбора на Евро-2024. Скопье. "Тоше Проески"

Северная Македония - Италия - 1:1

Голы: Барди, 81 - Иммобиле, 47