Новые лидеры группы. Албания - Польша 2:0. Обзор матча и видео голов
Видеообзор победы Албании над Польшей в рамках отбора к Евро-2024
Фото: twitter.com/FSHForg/Автор - невідомий
У сборной Польши больше поражений, чем побед после пяти туров в группе E. Поляки пока проиграли все три своих выездных матча, в том числе и новому лидеру группы Албании в воскресенье.
Отбор на Евро-2024, 6-й тур. Тиран, "Эйр Албания"
Голы: Асани 37, Даку 62
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