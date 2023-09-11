Новые лидеры группы. Албания - Польша 2:0. Обзор матча и видео голов

У сборной Польши больше поражений, чем побед после пяти туров в группе E. Поляки пока проиграли все три своих выездных матча, в том числе и новому лидеру группы Албании в воскресенье.

Отбор на Евро-2024, 6-й тур. Тиран, "Эйр Албания"

Албания – Польша 2:0

Голы: Асани 37, Даку 62