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Новые лидеры группы. Албания - Польша 2:0. Обзор матча и видео голов

Видео
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Видеообзор победы Албании над Польшей в рамках отбора к Евро-2024

Новые лидеры группы. Албания - Польша 2:0. Обзор матча и видео голов

Фото: twitter.com/FSHForg/Автор - невідомий

UA-Футбол
Новина українською

У сборной Польши больше поражений, чем побед после пяти туров в группе E. Поляки пока проиграли все три своих выездных матча, в том числе и новому лидеру группы Албании в воскресенье.

Отбор на Евро-2024, 6-й тур. Тиран, "Эйр Албания"

Албания – Польша 2:0

Голы: Асани 37, Даку 62

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В статье: Роберт Левандовский Албания Польша Национальная сборная Албании Национальная сборная Польши Чемпионат Европы-2024 Евро 2024 отбор на Евро-2024
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