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1+1 от украинцев. Гранада - Жирона 2:4. Видео голов и обзор матча

Видео
(1 голосов)

Каталонцы остаются в зоне ЛЧ

1+1 от украинцев. Гранада - Жирона 2:4. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago

Новина українською

"Жирона" комфортно разобралась с "Гранадой" не без помощи украинцев - Виктор Цыганков элегантно открыл счет, а Артем Довбик ассистировал на третий гол.

Чуть понервничали каталонцы только в концовке, когда счет с 0:3 превратился в 2:3, однако и здесь вышли сухими из воды. Их фантастический старт продолжается - 4 победы в 5 турах!

5-й тур Примеры. Гранада. "Нуэво Лос Карменес"

"Гранада" - "Жирона" - 2:4

Голы: Узуни, 63, Бойе, 85 - Цыганков, 22, Савио, 31, Давид Лопес, 34, Коуто, 89

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В статье: Гранада Жирона
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Комментарии (1)
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alex69 (Париж)
19.09.2023 в 00:46
Оце "Жирона" стартонула!!!!
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