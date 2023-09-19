1+1 от украинцев. Гранада - Жирона 2:4. Видео голов и обзор матча

"Жирона" комфортно разобралась с "Гранадой" не без помощи украинцев - Виктор Цыганков элегантно открыл счет, а Артем Довбик ассистировал на третий гол.

Чуть понервничали каталонцы только в концовке, когда счет с 0:3 превратился в 2:3, однако и здесь вышли сухими из воды. Их фантастический старт продолжается - 4 победы в 5 турах!

5-й тур Примеры. Гранада. "Нуэво Лос Карменес"

"Гранада" - "Жирона" - 2:4

Голы: Узуни, 63, Бойе, 85 - Цыганков, 22, Савио, 31, Давид Лопес, 34, Коуто, 89