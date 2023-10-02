Легко отыгрались с 0:2. Атлетико - Кадис 3:2. Видео голов и обзор матча

"Атлетико" провалился в обороне в первом тайме матча с "Кадисом", но компенсировал это классной игрой на чужой половине.

Гости упирались, парковали настоящий "автобус", но это не сдержало Анхеля Корреа - в его активе решающий дубль.

8-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" - "Кадис" - 3:2

Голы: Корреа, 32, 66, Молина, 46 - Лукас Пирес, 12, Рохер Марти, 27