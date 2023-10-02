Легко отыгрались с 0:2. Атлетико - Кадис 3:2. Видео голов и обзор матча
"Матрасники" думают только про атаку
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Burak Akbulut/Anadolu Agency
"Атлетико" провалился в обороне в первом тайме матча с "Кадисом", но компенсировал это классной игрой на чужой половине.
Гости упирались, парковали настоящий "автобус", но это не сдержало Анхеля Корреа - в его активе решающий дубль.
8-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"
"Атлетико" - "Кадис" - 3:2
Голы: Корреа, 32, 66, Молина, 46 - Лукас Пирес, 12, Рохер Марти, 27
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Карпаты отрываются от конкурентов, Левый Берег снова в топ-3. Результаты и таблица Первой лиги
- Динамо - Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины
- Россия готовится к многолетним боевым действиям в Украине - британская разведка
- Крах Моуринью в Генуе. Дженоа - Рома 4:1. Видео голов и обзор матча
- Красотка дня. Эффектная жена новой звезды Байера, который разрывает Бундеслигу. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная невеста одного из лидеров сенсационного Руха. ФОТО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн