Первый матч в старте Яремчука и полный провал летучих мышей. Бетис - Валенсия 3:0. Видео голов и обзор матча
Провал Валенсии
Getty Images
Первый выход в старте Романа Яремчука пришелся на абсолютно катастрофический матч для "Валенсии". Ноль опасных подач в сторону Яремчука и Романа при такой игре заменили уже в перерыве.
У "Бетиса" давно нет блеска в игре, но есть выучка, организация, а также опасные стандарты, с которых сегодня и залетали голы.
8-й тур Примеры. Севилья. "Бенито Вильямарин"
"Бетис" - "Валенсия" - 3:0
Голы: Диао, 41, Рока, 52, Абде, 85
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Комментарии (2)
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ukatan (Харьковская обл.)
02.10.2023 в 14:40
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kukarekin (Одесса)
02.10.2023 в 13:02
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