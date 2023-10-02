  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Первый матч в старте Яремчука и полный провал летучих мышей. Бетис - Валенсия 3:0. Видео голов и обзор матча
В тренде

Первый матч в старте Яремчука и полный провал летучих мышей. Бетис - Валенсия 3:0. Видео голов и обзор матча

Видео
Обновлено
(1 голосов)

Провал Валенсии

Первый матч в старте Яремчука и полный провал летучих мышей. Бетис - Валенсия 3:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Первый выход в старте Романа Яремчука пришелся на абсолютно катастрофический матч для "Валенсии". Ноль опасных подач в сторону Яремчука и Романа при такой игре заменили уже в перерыве.

У "Бетиса" давно нет блеска в игре, но есть выучка, организация, а также опасные стандарты, с которых сегодня и залетали голы.

8-й тур Примеры. Севилья. "Бенито Вильямарин"

"Бетис" - "Валенсия" - 3:0

Голы: Диао, 41, Рока, 52, Абде, 85

По теме
yellow-arrow
Хет-трик за 5 минут от Суареса и камбэк Гранады после 3:0. Альмерия - Гранада 3:3. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Легко отыгрались с 0:2. Атлетико - Кадис 3:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Неудача на пути к первенству. Кривбасс - Рух 1:3. Видеообзор матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роман Яремчук Валенсия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ukatan (Харьковская обл.)
02.10.2023 в 14:40
У заголовку зазначено: Бетіс - Валенсія 0:3. Хлопці, ну трошки ж на роботі пити менше треба!
Ответить
0
0
kukarekin (Одесса)
02.10.2023 в 13:02
Минай и пенсия
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде