Первый матч в старте Яремчука и полный провал летучих мышей. Бетис - Валенсия 3:0. Видео голов и обзор матча

Первый выход в старте Романа Яремчука пришелся на абсолютно катастрофический матч для "Валенсии". Ноль опасных подач в сторону Яремчука и Романа при такой игре заменили уже в перерыве.

У "Бетиса" давно нет блеска в игре, но есть выучка, организация, а также опасные стандарты, с которых сегодня и залетали голы.

8-й тур Примеры. Севилья. "Бенито Вильямарин"

"Бетис" - "Валенсия" - 3:0

Голы: Диао, 41, Рока, 52, Абде, 85