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Настоящий триллер в Эйндховене. ПСВ - Севилья 2:2. Видео голов и обзор матча

Видео
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Четыре мяча на финише матча

Настоящий триллер в Эйндховене. ПСВ - Севилья 2:2. Видео голов и обзор матча

ФК "ПСВ"

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После разгромного поражения от "Арсенала" "ПСВ" должен был исправляться. В Эйндховен пожаловала испанская "Севилья" и права на ошибку у "ПСВ" не было. Этот матч мог завершиться в пользу любой из команд, а финал поединка оказался настоящим триллером, но "ПСВ" отстоял ничью в матче с обладателем кубка Лиги Европы забив на пятой добавленной минуте.

Читайте также ЛЧ. ПСВ — Севилья 2:2. И все перевернулось с ног на голову

Лига Чемпионов. Группа B. 2 тур

3 октября. Эйндховен. Стадион "Филипс"

Арбитр в поле - Даниэле Орсато (Италия)

"ПСВ" - "Севилья" 2:2

Голы: де Йонг 86 (пен), Тезе 90+5 - Гудель 68, Эн-Несири 87

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В статье: ПСВ (Эйндховен) Севилья
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