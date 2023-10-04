Настоящий триллер в Эйндховене. ПСВ - Севилья 2:2. Видео голов и обзор матча

После разгромного поражения от "Арсенала" "ПСВ" должен был исправляться. В Эйндховен пожаловала испанская "Севилья" и права на ошибку у "ПСВ" не было. Этот матч мог завершиться в пользу любой из команд, а финал поединка оказался настоящим триллером, но "ПСВ" отстоял ничью в матче с обладателем кубка Лиги Европы забив на пятой добавленной минуте.

Лига Чемпионов. Группа B. 2 тур

3 октября. Эйндховен. Стадион "Филипс"

Арбитр в поле - Даниэле Орсато (Италия)

"ПСВ" - "Севилья" 2:2

Голы: де Йонг 86 (пен), Тезе 90+5 - Гудель 68, Эн-Несири 87