Терпение и труд. Кадис - Жирона 0:1. Видео гола и обзор матча

"Кадис" с 10-й минуты играл в меньшинстве и поэтому прижимался к воротам даже сильнее, чем обычно. Играть против такого "автобуса" комбинационной "Жироне" было непросто.

Артем Довбик результата не дал - его закрыли. Но все-таки каталонцы нашли способ победить - это дальние удары, один из которых долетел куда надо. "Жирона" жива и снова на 1-м месте!

9-й тур Примеры. Кадис. "Нуэво Мирандилья"

"Кадис" - "Жирона" - 0:1

Гол: Алейш Гарсия, 59