Терпение и труд. Кадис - Жирона 0:1. Видео гола и обзор матча
Каталонцы пробили автобус и без травмированного Цыганкова
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago
"Кадис" с 10-й минуты играл в меньшинстве и поэтому прижимался к воротам даже сильнее, чем обычно. Играть против такого "автобуса" комбинационной "Жироне" было непросто.
Артем Довбик результата не дал - его закрыли. Но все-таки каталонцы нашли способ победить - это дальние удары, один из которых долетел куда надо. "Жирона" жива и снова на 1-м месте!
9-й тур Примеры. Кадис. "Нуэво Мирандилья"
"Кадис" - "Жирона" - 0:1
Гол: Алейш Гарсия, 59
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