Голы Алана Патрика и Луиса Суареса. Интернасьонал - Гремио 3:2. Видео голов и обзор матча
Важная победа в родных стенах
internacional
"Интернасьонал" на своем поле победил "Гремио" 3:2 в матче 26-го тура чемпионата Бразилии по футболу. Победный мяч на счету бывшего игрока "Шахтера" и капитана команды Алана Патрика.
"Интернасьонал" после 26 туров набрал 32 очка и занимает двенадцатое место в турнирной таблице чемпионата Бразилии. "Гремио" - на третьем месте. У команды 44 очка в 26 матчах.
Чемпионат Бразилии, 26 тур
"Интернасьонал" - "Гремио" 3:2
Голы: Валенсия 6, Вандерсон 49, Алан Патрик 70 - Жоао Педро 67, Луис Суарес 74
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