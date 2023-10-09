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Голы Алана Патрика и Луиса Суареса. Интернасьонал - Гремио 3:2. Видео голов и обзор матча

Видео
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Важная победа в родных стенах

Голы Алана Патрика и Луиса Суареса. Интернасьонал - Гремио 3:2. Видео голов и обзор матча

internacional

UA-Футбол
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"Интернасьонал" на своем поле победил "Гремио" 3:2 в матче 26-го тура чемпионата Бразилии по футболу. Победный мяч на счету бывшего игрока "Шахтера" и капитана команды Алана Патрика.

"Интернасьонал" после 26 туров набрал 32 очка и занимает двенадцатое место в турнирной таблице чемпионата Бразилии. "Гремио" - на третьем месте. У команды 44 очка в 26 матчах.

Чемпионат Бразилии, 26 тур

"Интернасьонал" - "Гремио" 3:2

Голы: Валенсия 6, Вандерсон 49, Алан Патрик 70 - Жоао Педро 67, Луис Суарес 74

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В статье: Алан Патрик Луис Суарес Интернасьонал (Бразилия) Гремио
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