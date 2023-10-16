Румыны поднимаются на первое место. Румыния - Андорра 4:0. Видео голов и обзор матча

Румыны ожидаемо разобрались с главным аутсайдером группы I - Андоррой. Хозяева не встретили сопротивления на своем поле и отгрузили гостям 4 гола уже к 50 минуте матча.

Сборная Румынии с 16-ю очками после этого поединка возглавляет свою группу, но ближайшие конкуренты: Швейцария и Израиль имеют меньшее количество сыгранных матчей. Главная борьба за выход на Евро-2024 еще впереди.

Отбор на Евро-2024. Группа I

Румыния - Андорра 4:0

Голы: Станчу 23, Хаджи 28, Марин 44, Коман 50