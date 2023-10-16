  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Румыны поднимаются на первое место. Румыния - Андорра 4:0. Видео голов и обзор матча
В тренде

Румыны поднимаются на первое место. Румыния - Андорра 4:0. Видео голов и обзор матча

Видео
(1 голосов)

Борьба за выход на Евро-2024 еще впереди

Румыны поднимаются на первое место. Румыния - Андорра 4:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Румыны ожидаемо разобрались с главным аутсайдером группы I - Андоррой. Хозяева не встретили сопротивления на своем поле и отгрузили гостям 4 гола уже к 50 минуте матча.

Сборная Румынии с 16-ю очками после этого поединка возглавляет свою группу, но ближайшие конкуренты: Швейцария и Израиль имеют меньшее количество сыгранных матчей. Главная борьба за выход на Евро-2024 еще впереди.

Отбор на Евро-2024. Группа I

Румыния - Андорра 4:0

Голы: Станчу 23, Хаджи 28, Марин 44, Коман 50

По теме
yellow-arrow
Поляки оступаются дома. Польша - Молдова 1:1. Видео голов и обзор матча и обзор матча
yellow-arrow
Турки пробиваются на Евро-2024. Турция - Латвия 4:0. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Красная фурия едет на Евро. Норвегия - Испания 0:1. Видео гола и обзор матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Румыния Евро 2024
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде