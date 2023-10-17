Дубль Криштиану и 8-ма подряд победа в отборе к Евро. Босния - Португалия 0:5. Видео голов и обзор матча
Португальцы сметают соперников на пути к Евро
Getty Images/Global Images Ukraine
Очередная победа Португалии гарантирует команде первое место в группе. Зато Босния и Герцеговина точно вылетает из борьбы за вторую путевку в группе J, ведь до второй Словакии отрыв уже семь очков. Переход поколений у боснийцев еще не состоялся.
Квалификация на Чемпионат Европы-2024
Группа J, восьмой тур
Босния и Герцеговина - Португалия 0:5
Голы: Роналду 5 (пен.), 20, Фернандеш 25, Канселу 32, Феликс 41
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Почти сто единиц уничтоженной техники за минувшие сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
- Победа молодежки над Англией, уход ван Леувена, остановка матча в Бельгии из-за теракта. Главные новости за 16 октября
- Мальта — Украина. Анонс и прогноз отбора ЧЕ-2025 на 17.10.2023
- ВАР перевернул игру. Испания - Шотландия 2:0. Видео голов и обзор матча
- Игроки Реала получили спонсорские автомобили BMW. Беллингем выбрал самую дорогую модель, Тчуамени - самую дешевую
- Мудрик, Мбаппе и бывшие игроки Челси отреагировали на решение Азара завершить карьеру. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн