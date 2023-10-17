Дубль Криштиану и 8-ма подряд победа в отборе к Евро. Босния - Португалия 0:5. Видео голов и обзор матча

Очередная победа Португалии гарантирует команде первое место в группе. Зато Босния и Герцеговина точно вылетает из борьбы за вторую путевку в группе J, ведь до второй Словакии отрыв уже семь очков. Переход поколений у боснийцев еще не состоялся.

Квалификация на Чемпионат Европы-2024

Группа J, восьмой тур

Босния и Герцеговина - Португалия 0:5

Голы: Роналду 5 (пен.), 20, Фернандеш 25, Канселу 32, Феликс 41