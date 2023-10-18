Митрович сильнее Йоветича. Сербия - Черногория 3:1. Видео голов и обзор матча
Сербы сделали решающий шаг к выходу на Евро
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Srdjan Stevanovic
Это был матч за второе место, и балканцы сражались отчаянно. Подзабытый Стеван Йоветич забил за Черногорию, но Душан Тадич и, особенно, Александр Митрович выиграли для сербов концовку.
В группе после этого все стало ясно. Лишь чудо может не позволить сербам вместе с венграми выйти на Евро-2024.
8-й тур отбора на Евро-2024. Белград. "Райко Митич"
Сербия - Черногория - 3:1
Голы: Митрович, 9, 73, Тадич, 77 - Йоветич, 36
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Девять из 24. Определился еще один участник Евро-2024. Положение во всех группах отбора
- Англия - Италия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024
- Англия – Италия. Анонс и прогноз матча отборочного турнира на Евро-2024 на 17.10.23
- Жерсон Родригес в одном матче: красиво обновил голевый рекорд за сборную, не попал в пустые ворота на 90+2 минуте
- Ирина Морозюк впечатлила фанатов эффектным поцелуем с бывшей женой Мандзюка. ФОТО
- Мудрик, Мбаппе и бывшие игроки Челси отреагировали на решение Азара завершить карьеру. ФОТО
Новости по теме
- 01:50 Зарубежные С мыслью об Украине. Сербия – Черногория. Анонс и прогноз матча отбора Евро-2024 на 17.10.23
- 00:17 Зарубежные Девять из 24. Определился еще один участник Евро-2024. Положение во всех группах отбора
- 10:45 Украинские Англия и Мальта для сборных Украины, топ-матч в УПЛ. Расписание футбола на 16 – 22 октября
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн