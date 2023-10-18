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Митрович сильнее Йоветича. Сербия - Черногория 3:1. Видео голов и обзор матча

Видео
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Сербы сделали решающий шаг к выходу на Евро

Митрович сильнее Йоветича. Сербия - Черногория 3:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Srdjan Stevanovic

Новина українською

Это был матч за второе место, и балканцы сражались отчаянно. Подзабытый Стеван Йоветич забил за Черногорию, но Душан Тадич и, особенно, Александр Митрович выиграли для сербов концовку.

В группе после этого все стало ясно. Лишь чудо может не позволить сербам вместе с венграми выйти на Евро-2024.

8-й тур отбора на Евро-2024. Белград. "Райко Митич"

Сербия - Черногория - 3:1

Голы: Митрович, 9, 73, Тадич, 77 - Йоветич, 36

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В статье: Сербия Черногория
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