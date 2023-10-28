Не без помощи судей. Жирона - Сельта 1:0. Видео гола и обзор матча

"Жирона" на своем поле дожала "Сельту" благодаря точному дальнему удару в компенсированное время.

Эта победа позволила команде Довбика и Цыганкова временно единолично возглавить таблицу. При этом "Сельте" есть на что жаловаться - минут за десять до конца судьи приняли крайне спорное решение, отменив гол Луки де ла Торре.

11-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" - "Сельта" - 1:0

Гол: Эррера, 90+1