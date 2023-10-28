Не без помощи судей. Жирона - Сельта 1:0. Видео гола и обзор матча
Каталонцы возглавили таблицу Примеры
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
"Жирона" на своем поле дожала "Сельту" благодаря точному дальнему удару в компенсированное время.
Эта победа позволила команде Довбика и Цыганкова временно единолично возглавить таблицу. При этом "Сельте" есть на что жаловаться - минут за десять до конца судьи приняли крайне спорное решение, отменив гол Луки де ла Торре.
11-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"
"Жирона" - "Сельта" - 1:0
Гол: Эррера, 90+1
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