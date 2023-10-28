  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Не без помощи судей. Жирона - Сельта 1:0. Видео гола и обзор матча
В тренде

Не без помощи судей. Жирона - Сельта 1:0. Видео гола и обзор матча

Видео
(1 голосов)

Каталонцы возглавили таблицу Примеры

Не без помощи судей. Жирона - Сельта 1:0. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

Новина українською

"Жирона" на своем поле дожала "Сельту" благодаря точному дальнему удару в компенсированное время.

Эта победа позволила команде Довбика и Цыганкова временно единолично возглавить таблицу. При этом "Сельте" есть на что жаловаться - минут за десять до конца судьи приняли крайне спорное решение, отменив гол Луки де ла Торре.

11-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" - "Сельта" - 1:0

Гол: Эррера, 90+1

По теме
yellow-arrow
Банда Алонсо на ходу. Лига Европы. Байер - Карабах 5:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Расстрел на Энфилде. Лига Европы. Ливерпуль - Тулуза 5:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Байер - Карабах. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сельта (Виго) Жирона
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде