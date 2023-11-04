Париж набирает ход. ПСЖ - Монпелье 3:0. Видео голов и обзор матча
При этом чемпион все еще второй
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Pantling
"ПСЖ" вышел на чистое второе место в Лиге 1 после "Ниццы", комфортно разбив "Монпелье". 17-летний Заир-Эмери забил гол; Ашраф Хакими сделал дежурный дубль из ассистов.
Для "ПСЖ" это пятая победа кряду во всех турнирах, начиная с 4 октября. Кажется, команда наконец привыкла к Луису Энрике и начинает давать результат.
11-й тур Лиги 1. Париж. "Парк де Пренс"
"ПСЖ" - "Монпелье" - 3:0
Голы: Ли Кан Ин, 10, Заир-Эмери, 58, Витинья, 66
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