Париж набирает ход. ПСЖ - Монпелье 3:0. Видео голов и обзор матча

"ПСЖ" вышел на чистое второе место в Лиге 1 после "Ниццы", комфортно разбив "Монпелье". 17-летний Заир-Эмери забил гол; Ашраф Хакими сделал дежурный дубль из ассистов.

Для "ПСЖ" это пятая победа кряду во всех турнирах, начиная с 4 октября. Кажется, команда наконец привыкла к Луису Энрике и начинает давать результат.

11-й тур Лиги 1. Париж. "Парк де Пренс"

"ПСЖ" - "Монпелье" - 3:0

Голы: Ли Кан Ин, 10, Заир-Эмери, 58, Витинья, 66