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Париж набирает ход. ПСЖ - Монпелье 3:0. Видео голов и обзор матча

Видео

При этом чемпион все еще второй

Париж набирает ход. ПСЖ - Монпелье 3:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Pantling

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"ПСЖ" вышел на чистое второе место в Лиге 1 после "Ниццы", комфортно разбив "Монпелье". 17-летний Заир-Эмери забил гол; Ашраф Хакими сделал дежурный дубль из ассистов.

Для "ПСЖ" это пятая победа кряду во всех турнирах, начиная с 4 октября. Кажется, команда наконец привыкла к Луису Энрике и начинает давать результат.

11-й тур Лиги 1. Париж. "Парк де Пренс"

"ПСЖ" - "Монпелье" - 3:0

Голы: Ли Кан Ин, 10, Заир-Эмери, 58, Витинья, 66

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