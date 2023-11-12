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Месть за расизм. Реал Мадрид - Валенсия 5:1. Видео голов и обзор матча

Видео

Винисиус припомнил "Летучим мышам" их поведение

Месть за расизм. Реал Мадрид - Валенсия 5:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle

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В прошлом чемпионате "Валенсия" встретила Винисиуса расистскими скандированиями, и сегодня бразилец при помощи партнеров эффектно отомстил.

Вини забивал даже грудью, Карвахаль взорвал трибуны шедевром с лету и, что немаловажно, Андрей Лунин тоже приложил руку к победе. На его счету два важных сэйва при счете 1:0.

13-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Валенсия" - 5:1

Голы: Карвахаль, 3, Винисиус, 42, 49, Родриго, 50, 84 - Дуро, 88

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Реал (Мадрид) Валенсия
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