Месть за расизм. Реал Мадрид - Валенсия 5:1. Видео голов и обзор матча
Винисиус припомнил "Летучим мышам" их поведение
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle
В прошлом чемпионате "Валенсия" встретила Винисиуса расистскими скандированиями, и сегодня бразилец при помощи партнеров эффектно отомстил.
Вини забивал даже грудью, Карвахаль взорвал трибуны шедевром с лету и, что немаловажно, Андрей Лунин тоже приложил руку к победе. На его счету два важных сэйва при счете 1:0.
13-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал Мадрид" - "Валенсия" - 5:1
Голы: Карвахаль, 3, Винисиус, 42, 49, Родриго, 50, 84 - Дуро, 88
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