Месть за расизм. Реал Мадрид - Валенсия 5:1. Видео голов и обзор матча

В прошлом чемпионате "Валенсия" встретила Винисиуса расистскими скандированиями, и сегодня бразилец при помощи партнеров эффектно отомстил.

Вини забивал даже грудью, Карвахаль взорвал трибуны шедевром с лету и, что немаловажно, Андрей Лунин тоже приложил руку к победе. На его счету два важных сэйва при счете 1:0.

13-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Валенсия" - 5:1

Голы: Карвахаль, 3, Винисиус, 42, 49, Родриго, 50, 84 - Дуро, 88