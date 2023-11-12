С хет-триком Мбаппе. Реймс - ПСЖ 0:3. Видео голов и обзор матча
Париж вышел на первое место
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Catherine Steenkeste
"ПСЖ" воспользовался осечкой "Ниццы" и впервые в сезоне возглавил таблицу Лиги 1.
"Реймс" тоже борется за ТОП-4, но даже ультразащитные 5-4-1 не помогли ему сдержать феноменального Килиана Мбаппе. Лидер "ПСЖ" оформил свой первый хет-трик с января.
12-й тур Лиги 1. Реймс. "Огюст Делоне"
"Реймс" - "ПСЖ" - 0:3
Голы: Мбаппе, 3, 59, 82
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