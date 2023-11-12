  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. С хет-триком Мбаппе. Реймс - ПСЖ 0:3. Видео голов и обзор матча
В тренде

С хет-триком Мбаппе. Реймс - ПСЖ 0:3. Видео голов и обзор матча

Видео

Париж вышел на первое место

С хет-триком Мбаппе. Реймс - ПСЖ 0:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Catherine Steenkeste

Новина українською
Новина українською

"ПСЖ" воспользовался осечкой "Ниццы" и впервые в сезоне возглавил таблицу Лиги 1.

"Реймс" тоже борется за ТОП-4, но даже ультразащитные 5-4-1 не помогли ему сдержать феноменального Килиана Мбаппе. Лидер "ПСЖ" оформил свой первый хет-трик с января.

12-й тур Лиги 1. Реймс. "Огюст Делоне"

"Реймс" - "ПСЖ" - 0:3

Голы: Мбаппе, 3, 59, 82

По теме
yellow-arrow
Месть за расизм. Реал Мадрид - Валенсия 5:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Цыганков отдавал, Довбик забивал. Райо Вальекано - Жирона 1:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Сумасшедшая игра 13 тура Ла Лиги. Атлетик - Сельта 4:3. Обзор матча и видео голов
Реймс Пари Сен-Жермен
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде