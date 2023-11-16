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Скандинавский позор и кавказский шедевр. Азербайджан - Швеция 3:0. Видео голов и обзор матча

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Без Златана нет сборной

Скандинавский позор и кавказский шедевр. Азербайджан - Швеция 3:0. Видео голов и обзор матча

Фото: azerisport.com

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Швеция ехала в Баку уже не имея шансов выйти на Евро через группу, но все равно случившееся в Азербайджане - катастрофа для "Тре Крунур".

Форсберг, Классон, Линделеф, Кулушевский просто смотрели, как азербайджанцы забивают гол за голом. Дошло до того, что третий мяч хозяева провели с центра поля в меньшинстве! Швеция нужны перемены, и поскорее.

9-й тур отбора на Евро-2024. Баку. Стадион им. Тофика Бахрамова

Азербайджан - Швеция - 3:0

Голы: Махмудов, 3, 89, Дадашов, 6

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Швеция Азербайджан
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