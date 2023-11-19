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Сын Хаджи затащил. Израиль - Румыния 1:2. Видео голов и обзор матча

Видео

Румыны едут на Евро

Сын Хаджи затащил. Израиль - Румыния 1:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Balogh

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Румыния снова сыграет на Евро. Лобовой матч с Израилем был упорным, но в решающий момент затащил сын Георге Хаджи Янис. Пусть в "Алавесе" дела у него не идут, зато в сборной он на высоте. Симпатичный гол.

Относительно Израиля, то его сильно не критикуем. Многие парни без практики; домашние матчи играют бог знает где из-за войны. Им сложно.

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Израиль - Румыния - 1:2

Голы: Захави, 2 - Пушкаш, 10, Хаджи, 63

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Израиль Румыния Янис Хаджи
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