Сын Хаджи затащил. Израиль - Румыния 1:2. Видео голов и обзор матча

Румыния снова сыграет на Евро. Лобовой матч с Израилем был упорным, но в решающий момент затащил сын Георге Хаджи Янис. Пусть в "Алавесе" дела у него не идут, зато в сборной он на высоте. Симпатичный гол.

Относительно Израиля, то его сильно не критикуем. Многие парни без практики; домашние матчи играют бог знает где из-за войны. Им сложно.

9-й тур отбора на Евро-2024. Фелчут. "Панчо Арена"

Израиль - Румыния - 1:2

Голы: Захави, 2 - Пушкаш, 10, Хаджи, 63