Сенсации помешал шедевр. Греция - Франция 2:2. Видео голов и обзор матча

Греция провалила первый тайм, но в начале второго выстрелила целой серией симпатичных атак, заставших врасплох вице-чемпионов мира.

Этот матч не имел турнирного значения, но все же Франция очень не хотела проиграть. Итог - гол от Юсуфа Фофана, который надо отметить отдельно. Даже на топ-уровне такую красоту исполняют нечасто.

10-й тур отбора на Евро-2024. Афины. "Айя София"

Греция - Франция - 2:2

Голы: Бакасетас, 56, Иоаннидис, 61 - Коло Муани, 42, Фофана, 74