Сенсации помешал шедевр. Греция - Франция 2:2. Видео голов и обзор матча
Была серьезная борьба
Фото: twitter.com/equipedefrance
Греция провалила первый тайм, но в начале второго выстрелила целой серией симпатичных атак, заставших врасплох вице-чемпионов мира.
Этот матч не имел турнирного значения, но все же Франция очень не хотела проиграть. Итог - гол от Юсуфа Фофана, который надо отметить отдельно. Даже на топ-уровне такую красоту исполняют нечасто.
10-й тур отбора на Евро-2024. Афины. "Айя София"
Греция - Франция - 2:2
Голы: Бакасетас, 56, Иоаннидис, 61 - Коло Муани, 42, Фофана, 74
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