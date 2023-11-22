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Сенсации помешал шедевр. Греция - Франция 2:2. Видео голов и обзор матча

Видео

Была серьезная борьба

Сенсации помешал шедевр. Греция - Франция 2:2. Видео голов и обзор матча

Фото: twitter.com/equipedefrance

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Греция провалила первый тайм, но в начале второго выстрелила целой серией симпатичных атак, заставших врасплох вице-чемпионов мира.

Этот матч не имел турнирного значения, но все же Франция очень не хотела проиграть. Итог - гол от Юсуфа Фофана, который надо отметить отдельно. Даже на топ-уровне такую красоту исполняют нечасто.

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Греция - Франция - 2:2

Голы: Бакасетас, 56, Иоаннидис, 61 - Коло Муани, 42, Фофана, 74

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Греция Франция
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