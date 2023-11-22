Впервые за 45 лет. Австрия - Германия 2:0. Видео голов и обзор матча

Германия этой осенью сменила тренера из-за плохих результатов - Юлиан Нагельсманн занял кресло Ганса Флика. И что с того?

Прямо сейчас у Бундестим серия из ничьей и двух поражений, причем Австрии немцы проиграли впервые с 1978 года. Как-то это не похоже на выход из кризиса.

Товарищеский матч. Вена. "Эрнст Хаппель"

Австрия - Германия - 2:0

Голы: Забитцер, 29, Баумгартнер, 73