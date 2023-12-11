Гаттузо вытаскивает из ямы. Лорьян - Марсель 2:4. Видео голов и обзор матча

"Марсель" после назначения Дженнаро Гаттузо подает признаки жизни и впервые в сезоне выиграл в четвертом матче кряду. Опять на высоте Обамеянг, но к этому уже пора привыкнуть.

Также отмечаем, что сегодня первый гол после тюремного заключения за изнасилование забил экс-защитник "Сити" Бенжамен Менди.

15-й тур Лиги 1. Лорьян. "Ле Мустуар"

"Лорьян" - "Марсель" - 2:4

Голы: Февр, 41, Менди, 52 - Мбемба, 3, Обамеянг, 9, 42, Балерди, 33