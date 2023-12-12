Унион - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

У хозяев поля остается турнирная мотивация на эту игру, но для того чтобы рассчитывать на евровесну надо выигрывать у мадридцев. К тому же, стоит надеяться на поражение "Браги" в матче с "Наполи". Кажется, что шансы у немецкого коллектива только теоретические.

Лига чемпионов. Группа C, 6-й тур

Стадион "Ан дер Альтен Форстерай"

"Унион" - "Реал" 22:00

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