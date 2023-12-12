Унион - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Унион - Реал: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 12.12.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ulrik Pedersen/DeFodi Images
У хозяев поля остается турнирная мотивация на эту игру, но для того чтобы рассчитывать на евровесну надо выигрывать у мадридцев. К тому же, стоит надеяться на поражение "Браги" в матче с "Наполи". Кажется, что шансы у немецкого коллектива только теоретические.
Лига чемпионов. Группа C, 6-й тур
Стадион "Ан дер Альтен Форстерай"
"Унион" - "Реал" 22:00
Трансляция - Megogo Футбол 6
Текстовая трансляция - UA Футбол
Унион - РеалСмотреть трансляцию
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Источник:ua-football
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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