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Унион - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Видео

Унион - Реал: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 12.12.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Унион - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ulrik Pedersen/DeFodi Images

Новина українською

У хозяев поля остается турнирная мотивация на эту игру, но для того чтобы рассчитывать на евровесну надо выигрывать у мадридцев. К тому же, стоит надеяться на поражение "Браги" в матче с "Наполи". Кажется, что шансы у немецкого коллектива только теоретические.

Лига чемпионов. Группа C, 6-й тур

Стадион "Ан дер Альтен Форстерай"

"Унион" - "Реал" 22:00

Трансляция - Megogo Футбол 6

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Источник:
ua-football
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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