Прости, Берлускони. Милан - Монца 3:0. Видео голов и обзор матча
Россонери приблизились к ТОП-2
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Claudio Villa/AC Milan
"Милан" на "Сан Сиро" разгромил "Монцу" - клуб, которым после смерти Сильвио Берлускони владеет его младший брат Паоло.
Победа получилась легкой и красивой. Неожиданный герой - 18-летний центрбек Ян-Карло Шимич, который умудрился забить в своем дебютном матче в Серии А.
16-й тур Серии А. Милан. "Сан Сиро"
"Милан" - "Монца" - 3:0
Голы: Рейндерс, 3, Шимич, 41, Окафор, 76
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