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Прости, Берлускони. Милан - Монца 3:0. Видео голов и обзор матча

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Прости, Берлускони. Милан - Монца 3:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Claudio Villa/AC Milan

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"Милан" на "Сан Сиро" разгромил "Монцу" - клуб, которым после смерти Сильвио Берлускони владеет его младший брат Паоло.

Победа получилась легкой и красивой. Неожиданный герой - 18-летний центрбек Ян-Карло Шимич, который умудрился забить в своем дебютном матче в Серии А.

16-й тур Серии А. Милан. "Сан Сиро"

"Милан" - "Монца" - 3:0

Голы: Рейндерс, 3, Шимич, 41, Окафор, 76

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Милан Монца
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