Подвиг капитана. Барселона - Альмерия 3:2. Видео голов и обзор матча

"Барселона" лишь на последних минутах дожала слабенькую "Альмерию", которая еще ни разу не победила в 18 турах текущей Ла Лиги.

Результат для "Кулес" сделал капитан Серхи Роберто, оформивший свой первый дубль в сине-гранатовой футболке. Возможно, этим ветеран даже спас Хави от отставки, ведь матчу предшествовали три кряду осечки.

17-й тур Примеры. Барселона. "Олимпийский"

"Барселона" - "Альмерия" - 3:2

Голы: Рафинья, 33, Роберто, 60, 83 - Баптистао, 41, Эдгар Гонсалес, 71