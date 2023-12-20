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Подвиг капитана. Барселона - Альмерия 3:2. Видео голов и обзор матча

Видео

Серхи Роберто спас от позора

Подвиг капитана. Барселона - Альмерия 3:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" лишь на последних минутах дожала слабенькую "Альмерию", которая еще ни разу не победила в 18 турах текущей Ла Лиги.

Результат для "Кулес" сделал капитан Серхи Роберто, оформивший свой первый дубль в сине-гранатовой футболке. Возможно, этим ветеран даже спас Хави от отставки, ведь матчу предшествовали три кряду осечки.

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"Барселона" - "Альмерия" - 3:2

Голы: Рафинья, 33, Роберто, 60, 83 - Баптистао, 41, Эдгар Гонсалес, 71

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Барселона Серхи Роберто Альмерия
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