Подвиг капитана. Барселона - Альмерия 3:2. Видео голов и обзор матча
Серхи Роберто спас от позора
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
"Барселона" лишь на последних минутах дожала слабенькую "Альмерию", которая еще ни разу не победила в 18 турах текущей Ла Лиги.
Результат для "Кулес" сделал капитан Серхи Роберто, оформивший свой первый дубль в сине-гранатовой футболке. Возможно, этим ветеран даже спас Хави от отставки, ведь матчу предшествовали три кряду осечки.
17-й тур Примеры. Барселона. "Олимпийский"
"Барселона" - "Альмерия" - 3:2
Голы: Рафинья, 33, Роберто, 60, 83 - Баптистао, 41, Эдгар Гонсалес, 71
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