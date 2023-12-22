Зимнее чемпионство добыто. Алавес - Реал Мадрид 0:1. Видео гола и обзор матча
"Сливочные" побеждают в добавленное время
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce
Обескровленный травмами "Реал" не показал на "Мендисорросе" даже 30% своего потенциала; выглядел уставшим, предсказуемым и рано остался в меньшинстве. И что же? Он все равно победил!
Лукас Васкес, как оказалось, большой умелец игры головой в добавленное время - и этот его скилл подарил "Реалу" зимнее чемпионство-2023.
18-й тур Примеры. Витория-Гастейс. "Мендисорроса"
"Алавес" - "Реал Мадрид" - 0:1
Гол: Васкес, 90+1
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